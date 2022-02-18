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Германия повысила уровень боеготовности своих войск в рамках Сил быстрого реагирования НАТО

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Берлин, Пятница 18 февраля 2022 21:31
Германия повысила уровень боеготовности своих войск в рамках Сил быстрого реагирования НАТО Фото: Германия повысила уровень боеготовности своих войск (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Германии повысило уровень боеготовности своих войск в рамках Сил быстрого реагирования НАТО. В частности, на случай возможной эскалации вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

"Эта мера не предполагает никакой передислокации, но принимаются подготовительные меры, чтобы сократить время, необходимое для установления готовности к передислокации в случае активации Сил реагирования НАТО", - говорится в заявлении Минобороны Германии.

Фактическая передислокация сил потребует политического решения Совета НАТО.

Напомним, ранее НАТО повысило уровень готовности к развертыванию Сил быстрого реагирования.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах Альянса разместить в Восточной Европе новые ударные группы, в том числе в Румынии.

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