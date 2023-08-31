Столтенберг висловився про контрнаступ ЗСУ: українці знову перевершили очікування

Генсек Північноатлантичного альянсу в інтерв'ю дав позитивну оцінку контрнаступу ЗСУ, та у цьому контексті наголосив на важливості підтримки України країнами партнерами та союзниками.

"Українці поступово завойовують позиції, а це означає, що вони відтісняють росіян, і можуть прорватися через деякі з цих добре укріплених територій, зокрема завдяки мінним полям", - зазначив він.

Столтенберг також звернув увагу на важкі бої на фронтах, при цьому українці на своєму нелегкому шляху до перемоги "домагаються успіхів, які набирають обертів".

Він також не погодився з критичними оцінками деяких західних військових та експертів щодо повільних темпів просування Сил оборони України в цій кампанії та додав, що між союзниками з НАТО та з українською стороною "ведеться постійний діалог".

"Ми побачили, що українці знову перевершили очікування. І ми повинні пам'ятати, що все почалося минулого року з повномасштабного вторгнення РФ в Україну - тоді експерти вважали, що Україна протримається лише кілька днів чи тижнів. Але вони звільнили північ - Київ, схід - Харківську область, територію на півдні - Херсон. І тепер вони досягають ще більших успіхів", - заявив Столтенберг.

Контрнаступ ЗСУ

Українські військові активізували цього літа наступальні дії на півдні та південному сході країни. Активні бої продовжуються на Мелітопольському та Бердянському напрямах.

При цьому на тлі значно приділеної уваги цій темі деякі західні політики та у ЗМІ вже називали контрнаступ ЗСУ "повільним", чи не таким, як очікувалося.

Зазначимо, що українське військово-політичне керівництво неодноразово відповідало на такі закиди. Так, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відповів на подібні заяви щодо "затримки" контрнаступу. Він сказав, що його дратують такі коментарі, адже це не шоу, а кожен метр дається кров'ю.

Нещодавно бійці ЗСУ звільнили населений пункт Роботине на Мелітопольському напрямку. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що далі Сили оборони рухаються вже на південний схід від Роботиного і на південь від Малої Токмачки.

Більше про тактичне значення Роботиного, та як може розвиватися контрнаступ далі - читайте у матеріалі РБК-Україна.