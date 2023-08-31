Столтенберг высказался о контрнаступлении ВСУ: украинцы снова превзошли ожидания

Генсек Североатлантического альянса в интервью дал положительную оценку контрнаступления ВСУ, и в этом контексте указал на важность поддержки Украины странами партнерами и союзниками.

"Украинцы постепенно завоевывают позиции, а это значит, что они оттесняют россиян, и могут прорваться через некоторые из этих хорошо укрепленных территорий, в частности, благодаря минным полям", - отметил он.

Столтенберг также обратил внимание на тяжелые бои на фронтах, при этом украинцы на своем нелегком пути к победе "добиваются успехов, которые набирают обороты".

Он также не согласился с критическими оценками некоторых западных военных и экспертов относительно медленных темпов продвижения Сил обороны Украины в этой кампании, и добавил, что между союзниками с НАТО и с украинской стороной "ведется постоянный диалог".

"Мы увидели, что украинцы снова превзошли ожидания. И мы должны помнить, что все началось в прошлом году с полномасштабного вторжения РФ в Украину - тогда эксперты считали, что Украина продержится всего несколько дней или недель. Но они освободили север - Киев, восток - Харьковскую область, территорию на юге - Херсон. И теперь они достигают еще больших успехов", - заявил Столтенберг.

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные активизировали этим летом наступательные действия на юге и юго-востоке страны. Активные бои продолжаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

При этом на фоне значительно уделенного внимания этой теме некоторые западные политики и в СМИ уже называли контрнаступление ВСУ "медленным", или не таким, как этого ожидалось.

Отметим, что украинское военно-политическое руководство неоднократно отвечало на такие упреки. Так, недавно главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ответил на подобные заявления по поводу "задержки" контрнаступления. Он сказал, что его раздражают такие комментарии, ведь это не шоу, а каждый метр дается кровью.

Недавно бойцы ВСУ освободили населенный пункт Работино на Мелитопольском направлении. Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что дальше Силы обороны двигаются уже юго-восточнее Работиного и южнее Малой Токмачки.

Больше о тактическом значении Работиного и как может развиваться контрнаступление дальше - читайте в материале РБК-Украина.