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ЗСУ минулого тижня звільнили ще 1 кв. км довкола Бахмута, - Маляр

Донецька область, Понеділок 28 серпня 2023 08:37
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ЗСУ минулого тижня звільнили ще 1 кв. км довкола Бахмута, - Маляр Фото: заступник міністра оборони України Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

На північному флангу Бахмута російські війська намагаються повернути втрачені позиції, а на південному ЗСУ звільнили ще 1 кв. км території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони України Ганну Маляр в ефірі телемарафону.

"Бахмутський напрямок дуже гарячий. Це напрямок сходу, де в нас є просування щотижня. Вони поступові, але впевнені. Власне це те, що найбільше ворогу дошкуляє. По Бахмутському напрямку це нагадує дещо підкову довкола самого міста Бахмута. І панівні висоти, які зайняті, вони схожі на таке напівоточення", - розповіла Маляр.

По північному флангу, за її словами, ворог атакує. Там росіяни хочуть відвоювати те, що зайняли українські бійці.

"Боротьба основна триває саме за це. По південному флангу довкола Бахмута у нас іде просування. Минулого тижня там звільнений ще один квадратний кілометр. І разом це вже 44 кв. км, які там звільнені", - додала заступниця міністра.

Маляр зазначила, що епіцентром боїв була Кліщіївка.

"Дійсно, боротьба триває саме в цьому населеному пункті. Ну і в районах Оріхово-Василівки. Там також ворог дуже потужно чинить опір. Але там просуваємося ми", - розповіла вона.

ЗСУ минулого тижня звільнили ще 1 кв. км довкола Бахмута, - Маляр

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Ситуація біля Бахмута

Варто зазначити, що Бахмут протягом місяців залишався епіцентром бойових дій. За даними Генштабу ЗСУ, наші воїни ведуть наступальні дії південніше міста Бахмут. Закріплюються на досягнутих рубежах. Своєю чергою окупанти намагаються відновити втрачені позиції.

Так, 27 серпня російські війська продовжили контратаки під Бахмутом, але не просунулися. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута) та Кліщіївки.

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