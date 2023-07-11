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Столтенберг у Вільнюсі звернувся до Путіна: що сказав генсек

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Вільнюс, Литва, Вівторок 11 липня 2023 11:50
Столтенберг у Вільнюсі звернувся до Путіна: що сказав генсек Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Двері НАТО продовжують бути відчиненими й російський диктатор Володимир Путін не має права вето в Альянсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга під час брифінгу.

"Важливе повідомлення Путіну - його війна проти України була дуже великою стратегічною помилкою. Він недооцінив українські військові сили. Він пішов на війну, щоб було менше НАТО, а побільшало НАТО. Швеція увійде до НАТО, Фінляндія увійшла до НАТО. Це велика стратегічна помилка Путіна", - сказав Столтенберг.

За його словами, членство відбулося дуже швидко, це вперше в історії так, коли країни так швидко стали членами НАТО. Це демонструє об'єднання та готовність НАТО.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Сьогодні у Вільнюсі стартує дводенний саміт НАТО. Україна очікує отримати сигнал від країн-членів НАТО про те, що після завершення війни з Росією стане наступним членом Альянсу.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, союзники по НАТО досягли консенсусу щодо усунення плану дій щодо інтеграції України.

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг, своєю чергою, впевнений у тому, що НАТО ухвалить серйозні рішення щодо України. Наразі країни-члени Альянсу працюють над завершенням спільного комюніке.

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