ua ru
Вт, 11 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Столтенберг в Вильнюсе обратился к Путину: что сказал генсек

Новина українською →
Вильнюс, Литва, Вторник 11 июля 2023 11:50
Столтенберг в Вильнюсе обратился к Путину: что сказал генсек Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Двери НАТО продолжают быть открытыми и российский диктатор Владимир Путин не имеет права вето в Альянсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга во время брифинга.

"Важное сообщение Путину - его война против Украины была очень большой стратегической ошибкой. Он недооценил украинские военные силы. Он пошел на войну, чтобы было меньше НАТО, а стало больше НАТО. Швеция войдет в НАТО, Финляндия вошла в НАТО. Это большая стратегическая ошибка Путина ", - сказал Столтенберг.

По его словам, членство произошло очень быстро, это впервые в истории, когда страны так быстро стали членами НАТО. Это показывает объединение и готовность НАТО.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Сегодня в Вильнюсе стартует двухдневный саммит НАТО. Украина ожидает получить сигнал от стран-членов НАТО о том, что после войны с Россией станет следующим членом Альянса.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, союзники по НАТО достигли консенсуса по устранению плана действий по интеграции Украины.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг, в свою очередь, уверен в том, что НАТО примет серьезные решения по Украине. В настоящее время страны-члены Альянса работают над завершением совместного коммюнике.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Йенс Столтенберг
NEWS
Украина и НАТО. Все подробности первого дня саммита в Вильнюсе (онлайн)
Украина и НАТО. Все подробности первого дня саммита в Вильнюсе (онлайн)
DAILY
Андрей Смирнов: Реестр олигархов не ко времени, пока в стране война и люди теряют заводы
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Андрей Смирнов: Реестр олигархов не ко времени, пока в стране война и люди теряют заводы