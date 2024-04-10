ua en ru
Ср, 10 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Столтенберг: Україна має право на удари по військових цілях в Росії

Середа 10 квітня 2024 18:45
UA EN RU
Столтенберг: Україна має право на удари по військових цілях в Росії Фото: Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна, згідно з міжнародним правом, має право завдавати ударів по військових цілях Російської Федерації з метою самозахисту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного секретаря НАТО Єнса Столтенберга під час пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Як нагадав Столтенберг, саме Росія вторглась в іншу країну й грубо порушила міжнародне право.

Україна, як відзначив генеральний секретар, має право на самооборону, а її союзники - право на допомогу Києву в реалізації захисту.

"Також Україна має право завдавати ударів по легітимних військових цілях за межами України з метою самозахисту", - додав генсек НАТО.

Атаки на НПЗ у Росії

В останні тижні Сили оборони успішно атакують нафтопереробні заводи (НПЗ) у Росії. Як підрахувало видання The Insider, станом на середину березня у 2024 році сталося 15 атак безпілотників на 13 нафтопереробних заводів у дев'яти регіонах РФ. Також зазначалось, що атаки могли вивести з ладу понад 15% потужностей нафтопереробної галузі країни-терориста.

Як писало Bloomberg, голова Пентагону Ллойд Остін вважає, що атаки на НПЗ можуть мати наслідки для світової ситуації у сфері енергетики, через що він порадив Україні атакувати "вигідніші" цілі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація НАТО
NEWS
Відстрочка, виплати військовим та покарання для ухилянтів. Яким буде новий закон про мобілізацію
Відстрочка, виплати військовим та покарання для ухилянтів. Яким буде новий закон про мобілізацію
DAILY
Мінус "одна ЗАЕС" за два тижні. Що чекає на українців через обстріл енергосистеми
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Мінус "одна ЗАЕС" за два тижні. Що чекає на українців через обстріл енергосистеми