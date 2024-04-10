Столтенберг: Украина имеет право на удары по военным целям в России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Как напомнил Столтенберг, именно Россия вторглась в другую страну и грубо нарушила международное право.

Украина, как отметил генеральный секретарь, имеет право на самооборону, а ее союзники - право на помощь Киеву в реализации защиты.

"Также Украина имеет право наносить удары по легитимным военным целям за пределами Украины в целях самозащиты", - добавил генсек НАТО.

Атаки на НПЗ в России

В последние недели Силы обороны успешно атакуют нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в России. Как подсчитало издание The Insider, по состоянию на середину марта в 2024 году произошло 15 атак беспилотников на 13 нефтеперерабатывающих заводов в девяти регионах РФ. Также отмечалось, что атаки могли вывести из строя более 15% мощностей нефтеперерабатывающей отрасли страны-террориста.

Как писало Bloomberg, глава Пентагона Ллойд Остин считает, что атаки на НПЗ могут иметь последствия для мировой ситуации в сфере энергетики, из-за чего он посоветовал Украине атаковать "более выгодные" цели.