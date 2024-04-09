Глава Пентагону порадив Україні атакувати інші цілі замість НПЗ і назвав причину

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін вважає, що українські удари по російських НПЗ можуть мати наслідки для світової ситуації у сфері енергетики. Нашій країні нібито "вигідніше" атакувати інші цілі.

"Мені здається, що адміністрація Байдена не хоче, щоб ціни на бензин зростали за рік виборів", - сказав сенатор.

Таку заяву одразу розкритикував сенатор-республіканець Майк Коттон. За його словами, адміністрація президента США Джо Байдена перешкоджає активним діям України з політичних причин.

" Ці удари (по російським НПЗ - ред.) можуть мати наслідки для світової енергетичної ситуації. Україні вигідніше атакувати тактичні та оперативні цілі, які можуть безпосередньо вплинути на поточну боротьбу ", - заявив Остін під час засідання комітету Сенату у справах збройних сил.

Удари по НПЗ

Нагадаємо, останнім часом на російських нафтопереробних заводах все частіше лунають вибухи. Росіяни скаржаться на атаки безпілотників.

Як неодноразово повідомляли джерела РБК-Україна, за такими ударами стоять українські захисники. Вони вже атакували НПЗ у низці регіонів, у тому числі в Татарстані, який знаходиться за понад тисячу кілометрів від кордону з нашою країною.

Представник НАТО в коментарі журналістам розповів, що такі атаки могли вивести з ладу понад 15% потужностей нафтопереробної галузі Росії.

Він також уточнював, що ремонт російських НПЗ після ударів може зайняти "значний час".

На цьому тлі видання Financial Times написало про те, що США закликали Україну припинити атаки на російські НПЗ. У Вашингтоні нібито стурбовані, що це призведе до зростання світових цін на нафту, а також на бензин у США, що може зашкодити переобранню президента Джо Байдена.

При цьому радник керівника ОП Михайло Подоляк, реагуючи на цю інформацію, зазначав, що Україна не отримувала таких запитів від США.

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