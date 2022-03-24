ru ua
Чт, 24 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Столтенберг считает войну России с НАТО маловероятной

Новина українською →
Четверг 24 марта 2022 23:07
Столтенберг считает войну России с НАТО маловероятной Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался относительно возможности войны между Российской Федерацией и Альянсом. Считает такой сценарий маловероятным.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова CNN.

По словам Столтенберга, единство стран НАТО снизило вероятность полномасштабной войны, однако он отметил, что ситуация в Украине является непредсказуемой.

Как добавил генеральный секретарь НАТО, в результате войны в Украине, Альянс столкнулся с новой реальностью, в связи с чем он должен быть готовым к долгосрочным перспективам.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик объяснил при каких условиях в Украину могут направить миротворческую миссию.

Война России против Украины длится двадцать девять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Йенс Столтенберг Российская Федерация
NEWS
29-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
29-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Марина Лазебная: Каждый для себя должен решить, хочет ли он быть беженцем в чужой стране
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Марина Лазебная: Каждый для себя должен решить, хочет ли он быть беженцем в чужой стране