Столтенберг считает войну России с НАТО маловероятной

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался относительно возможности войны между Российской Федерацией и Альянсом. Считает такой сценарий маловероятным.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова CNN .

Как добавил генеральный секретарь НАТО, в результате войны в Украине, Альянс столкнулся с новой реальностью, в связи с чем он должен быть готовым к долгосрочным перспективам.

По словам Столтенберга, единство стран НАТО снизило вероятность полномасштабной войны, однако он отметил, что ситуация в Украине является непредсказуемой.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик объяснил при каких условиях в Украину могут направить миротворческую миссию.

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