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Столтенберг вважає війну Росії з НАТО малоймовірною

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Четвер 24 березня 2022 23:07
Столтенберг вважає війну Росії з НАТО малоймовірною Фото: генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловися щодо можливості війни між Російською Федерацією та Альянсом. Вважає такий сценарій малоймовірним.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова CNN.

За словами Столтенберга, єдність країн НАТО знизила ймовірність повномасштабної війни, однак він зауважив, що ситуація в Україні є непередбачуваною.

Натомість як додав генеральний секретар НАТО, внаслідок війни в Україні, Альянс зіткнувся з новою реальністю, у зв'язку з чим він повинен бути готовим до довгострокових перспектив.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що представник генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Стефан Дюжаррік пояснив за яких умов в Україну можуть направити миротворчу місію.

Війна Росії проти України триває двадцять дев'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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НАТО Єнс Столтенберг Російська Федерація
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