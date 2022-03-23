ru ua
Ср, 23 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В ООН оценили возможность миротворческой миссии в Украине

Новина українською →
Среда 23 марта 2022 20:52
В ООН оценили возможность миротворческой миссии в Украине Фото: Зал заседаний ООН (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик отреагировал на инициативы по введению миротворцев для прекращения войны РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Дюжаррик объяснил, что создание миротворческой миссии для Украины возможно только по решению Совбеза ООН. К тому же перед этим должен установиться фактический мир, который эта миссия поддерживала бы.

"Очевидно, что для создания любой миротворческой миссии нужно одобрение соответствующего мандата Советом Безопасности ООН. Также для любой миротворческой миссии ООН важно, чтобы был мир, который можно поддерживать", – заявил представитель генсека организации.

Идею миротворческой миссии выдвинул президент Польши Анджей Дуда. С таким предложением он выступит на саммите НАТО в Брюсселе 24 марта.

К слову, НАТО оценило санитарные потери российской армии в Украине на уровне 40 тысяч человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Антониу Гутерриш Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
28-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
28-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий: Жители области не будут сотрудничать с оккупантами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий: Жители области не будут сотрудничать с оккупантами