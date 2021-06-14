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Столтенберг о расширении НАТО: сегодня мы не назовем никаких сроков и дат  

Автор: РБК-Украина

На саммите НАТО в Брюсселе не будут объявлены сроки и даты вступления новых членов в альянс. Соответственно, не будет никакой ясности по перспективам Украины и Грузии.

Об этом свидетельствуют заявления генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга на онлайн-дискуссии перед сегодняшним саммитом.

"Я жду, что лидеры сегодня подтвердят решения, которые принимались ранее в отношении присоединения новых членов. Включая заявление саммита в Бухаресте (2008 года, - ред.) о том, что Грузия станет членом НАТО. Но мы не обсуждали никаких сроков, мы также не будем называть никаких дат и сегодня", - заявил Столтенберг.

Он также подтвердил, что политика открытых дверей остается в силе.

Заявление генсека НАТО о Грузии, очевидно, применимо и к Украине, поскольку на саммите в Бухаресте не поддержали предложение о предоставлении Украине и Грузии статуса кандидатов на вступление, но подтвердили желание в долгосрочной перспективе видеть их членами альянса.

Против выступили, в частности, Германия и Франция, а настаивал на перспективе Украины в НАТО тогдашний президент США Джордж Буш-младший. Кроме того, именно на этом саммите, как писали российские СМИ, президент РФ России Путин заявил Бушу, что якобы "Украина - это даже не государство".

Напомним, ранее в Офисе президента заявляли, что Украина сделала все необходимое для получения Плана действий по членству в НАТО.

А в Верховной раде надеялись, что Польша и Литва поднимут вопрос вступления Украины в альянс.

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