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Столтенберг про розширення НАТО: сьогодні ми не назвемо жодних термінів і дат  

Автор: РБК-Україна

На саміті НАТО у Брюсселі не будуть оголошені терміни і дати вступу нових членів до альянсу. Відповідно, не буде ніякої ясності щодо перспектив України та Грузії.

Про це на онлайн-дискусії перед сьогоднішнім самітом заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг.

"Я чекаю, що лідери сьогодні підтвердять рішення, які приймалися раніше щодо приєднання нових членів. Включаючи заяву саміту в Бухаресті (2008 року, - ред.) про те, що Грузія стане членом НАТО. Але ми не обговорювали ніяких термінів, ми також не будемо називати ніяких дат і сьогодні", - заявив Столтенберг.

Він також підтвердив, що політика відкритих дверей залишається в силі.

Заява генсека НАТО про Грузію, очевидно, може стосуватися і України, оскільки на саміті в Бухаресті не підтримали пропозицію про надання Україні та Грузії статусу кандидатів на вступ, але підтвердили бажання в довгостроковій перспективі бачити їх членами альянсу.

Проти виступили, зокрема, Німеччина і Франція, а наполягав на перспективі для України в НАТО тодішній президент США Джордж Буш-молодший. Крім того, саме на цьому саміті, як писали російські ЗМІ, президент РФ Росії Путін заявив Бушу, що нібито "Україна - це навіть не держава".

Нагадаємо, раніше в Офісі президента заявляли, що Україна зробила все необхідне для отримання Плану дій щодо членства в НАТО.

А у Верховній раді сподівалися, що Польща і Литва піднімуть питання вступу України до альянсу.

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