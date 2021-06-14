Столтенберг про розширення НАТО: сьогодні ми не назвемо жодних термінів і дат  

"Я чекаю, що лідери сьогодні підтвердять рішення, які приймалися раніше щодо приєднання нових членів. Включаючи заяву саміту в Бухаресті (2008 року, - ред.) про те, що Грузія стане членом НАТО. Але ми не обговорювали ніяких термінів, ми також не будемо називати ніяких дат і сьогодні", - заявив Столтенберг.

Він також підтвердив, що політика відкритих дверей залишається в силі.

Заява генсека НАТО про Грузію, очевидно, може стосуватися і України, оскільки на саміті в Бухаресті не підтримали пропозицію про надання Україні та Грузії статусу кандидатів на вступ, але підтвердили бажання в довгостроковій перспективі бачити їх членами альянсу.

Проти виступили, зокрема, Німеччина і Франція, а наполягав на перспективі для України в НАТО тодішній президент США Джордж Буш-молодший. Крім того, саме на цьому саміті, як писали російські ЗМІ, президент РФ Росії Путін заявив Бушу, що нібито "Україна - це навіть не держава".