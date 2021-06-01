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Лукашенко: Россия поставит в Беларусь современное вооружение

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Москва, Вторник 01 июня 2021 13:06
Лукашенко: Россия поставит в Беларусь современное вооружение Фото: президент Беларуси Александр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Анастасия Рокитна

Александр Лукашенко заявил, что Россия поставит в Беларусь современное вооружение. Однако, по его словам, он с президентом РФ Владимиром Путиным не говорил о переброске Вооруженных сил России в Беларусь на постоянной основе.

Об этом сообщает издание "СБ. Беларусь сегодня".

Лукашенко рассказал, что будет в случае обострения военной обстановки в стране.

"Будет какая-то настороженность, будем мы видеть активизацию в НАТО, вплоть до военного конфликта, в течение суток российские подразделения и войска будут переброшены в Беларусь", - заявил он.

Лукашенко поручил соответствующим должностным лицам определиться с российскими коллегами, что из современного вооружения прежде всего необходимо Беларуси.

Напомним, Владимир Зеленский назвал угрозой для Украины "настоящее союзное государство" России и Беларуси.

Отметим, Путин пообещал Лукашенко второй транш на 500 млн долларов.

Ранее Лукашенко заявлял, что Беларусь и Россия могут завершить создание Союзного государства уже осенью 2021 года.

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