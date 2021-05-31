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НАТО ограничит доступ белорусских наблюдателей в свою штаб-квартиру

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Брюссель, Понедельник 31 мая 2021 16:53
НАТО ограничит доступ белорусских наблюдателей в свою штаб-квартиру Фото: Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об ограничении доступа белорусских наблюдателей в штаб-квартиру Альянса. Штаб-квартира НАТО базируется в бельгийской столице - Брюсселе.

Об этом речь шла на онлайн-брифинге генсека НАТО для журналистов.

Ввести ограничения на допуск дипломатов из Беларуси в брюссельскую штаб-квартиру НАТО решили на фоне последних поступков белорусского режима и заявлений представителей Беларуси.

"Мы постоянно оцениваем меры безопасности здесь, в НАТО. И мы решили ограничить доступ белорусских представителей в штаб-квартиру НАТО, основываясь на нашей оценке мер безопасности в штаб-квартире", - сказал Столтенберг.

Напомним, недавно министр обороны Беларуси обвинил НАТО в якобы подготовке к ведению военных действий против Беларуси. Министр заявил, что это вызывает у официального Минска "беспокойство и озабоченность".

После этого Столтенберг приравнял Беларусь к России, заявив, что эти страны одинаково подавляют демократию. Генсек НАТО также допустил, что Беларусь могла принудительно посадить самолет авиакомпании Ryanair в координации с Россией.

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