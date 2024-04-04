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Столтенберг про ППО Україні: деякі союзники найближчим часом оглянуть свої запаси

Фото: Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Союзники Україн розуміють її потребу в посиленні протиповітряної оборони. Найближчим часом деякі країни проаналізують свої запаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга під час пресконференції.

"Союзники розуміють, що потрібно якомога швидше посилити системи ППО. Союзники подивляться на свої запаси, чи можуть вони поставити більше своїх систем, включно з Patriot, а також запчастини до них", - заявив генсек НАТО. 

Столтенберг відзначив, що декілька союзників обіцяли найближчим часом оглянути свої запаси, втім не розкрив інших деталей. 

 

Patriot для України

Наприкінці лютого президент Володимир Зеленський заявляв, що передача Україні десяти зенітних ракетних комплексів Patriot кардинально вплинула б на ситуацію у війні з Росією.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба сказав, що Україні потрібні зенітні Patriot та інші системи протиповітряної оборони, які призначені для захисту життя.

У тому ж числі, 27 березня, реагуючи на обстріл Харкова, Зеленський поставив запитання - чому "Петріоти", яких у світі достатньо, досі не закривають небо обласного центру.

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