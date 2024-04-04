Столтенберг про ППО Україні: деякі союзники найближчим часом оглянуть свої запаси

"Союзники розуміють, що потрібно якомога швидше посилити системи ППО. Союзники подивляться на свої запаси, чи можуть вони поставити більше своїх систем, включно з Patriot, а також запчастини до них", - заявив генсек НАТО.

Столтенберг відзначив, що декілька союзників обіцяли найближчим часом оглянути свої запаси, втім не розкрив інших деталей.