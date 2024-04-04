Столтенберг о ПВО Украине: некоторые союзники в ближайшее время осмотрят свои запасы

"Союзники понимают, что нужно как можно скорее усилить системы ПВО. Союзники посмотрят на свои запасы, могут ли они поставить больше своих систем, включая Patriot, а также запчасти к ним", - заявил генсек НАТО.

Столтенберг отметил, что несколько союзников обещали в ближайшее время осмотреть свои запасы, впрочем, не раскрыл других деталей.