Столтенберг про постачання літаків Україні: в першу чергу ми маємо відправити обіцяне

"Незалежно від рішення про літаки, я думаю, нам треба зрозуміти, що є нагальна потреба надавати підтримку прямо зараз, а постачання літаків займе час. Тому ми мусимо направити те, що вже пообіцяли, як танки та ППО", - заявив він.

При цьому генсек НАТО додав, що перед тим, як обговорювати нові постачання, партнерам треба переконатися, що вся передана зброя працює належно.

"Звичайно ж важливо обговорювати, яку нову зброю варто надати Україні, і так само потрібно переконатися, що вже передана зброя належно працює. Тому ми маємо переконатися, що постачаємо достатньо боєприпасів та запчастин, щоб техніка була на ходу, бо інакше Україна не зможе перемогти у війні", - заявив він.

Він також заявив, що країни НАТО вже обговорюють поставки літаків Україні.

"Зокрема і про це ми говоримо на консультаціях з країнами НАТО (мова про постачання бойових літаків Україні - ред.). Такі консультації про те, що нам варто постачати Україні тривають відтоді, як почалася війна. І ми бачимо, що підтримка з боку країн НАТО стала набагато більшою разом з тим, як стала більшою війна. Починаючи з "Джавелінів", протитанкової зброї, артилерії та ППО, далі броньовані машини, танки, а тепер ми говоримо про літаки", - підкреслив Столтенберг.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден сказав, що Сполучені Штати не передаватимуть Україні винищувачі F16.

Своєю чергою глава Франції Еммануель Макрон не виключив постачання винищувачів Україні, наголосивши, що немає нічого забороненого в цьому.

Польща 30 січня офіційно оголосила про готовність передати Україні літаки F-16, але для цього є деякі умови.

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