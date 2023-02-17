Столтенберг о поставках самолетов Украине: в первую очередь, мы должны отправить обещанное

"Независимо от решения о самолетах, я думаю, нам нужно понять, что есть неотложная потребность оказывать поддержку прямо сейчас, а поставки самолетов займет время. Поэтому мы должны направить то, что уже пообещали, как танки и ПВО", - заявил он.

При этом генсек НАТО добавил, что прежде чем обсуждать новые поставки, партнерам нужно убедиться, что все переданное оружие работает надлежащим образом.

"Конечно же важно обсуждать, какое новое оружие стоит предоставить Украине, и так же нужно убедиться, что уже переданное оружие надлежаще работает. Поэтому мы должны убедиться, что снабжаем достаточно боеприпасами и запчастями, чтобы техника была на ходу, потому что иначе Украина не сможет победить в войне", - заявил он.

Он также заявил, что страны НАТО уже обсуждают поставки самолетов в Украину.

"В частности, и об этом мы говорим на консультациях со странами НАТО (речь о поставках боевых самолетов Украине - ред.). Такие консультации о том, что нам следует поставлять Украине, продолжаются с тех пор, как началась война. И мы видим, что поддержка со стороны стран НАТО стала намного больше вместе с тем, как стала больше война. Начиная с "Джавелинов", противотанкового оружия, артиллерии и ПВО, далее бронированные машины, танки, а теперь мы говорим о самолетах", - подчеркнул Столтенберг.

Напомним, ранее президент США Джо Байден сказал, что Соединенные Штаты не будут передавать Украине истребители F16.

В свою очередь глава Франции Эммануэль Макрон не исключил поставки истребителей Украине, подчеркнув, что нет ничего запрещенного в этом.

Польша 30 января официально объявила о готовности передать Украине самолеты F-16, но для этого есть некоторые условия.

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