Столтенберг вітає розведення сил в Золотому

Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)

НАТО прагне дипломатичного розв’язання конфлікту на сході України

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Альян вітає зусилля, спрямовані на мирне вирішення конфлікту і на розведення сил в Золотому. Про це він заявив на брифінгу з з віце-прем'єр-міністром України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитром Кулебою.

Як зазначив Столтенберг, НАТО прагне дипломатичного розв’язання конфлікту на сході України.

"Ми вітаємо всі зусилля, спрямовані на мирне вирішення конфлікту, на розведення сил і прагнемо дипломатичного розв'язання цього конфлікту на сході України", - заявив він.

За його словами, необхідно, щоб "прогрес, який було досягнуто в Станиці Луганській наслідувався надалі".

"Але ще дуже багато треба зробити, оскільки режим припинення вогню порушується", - зазначив він.

Крім того, Столтенберг заявив, що Росія повинна виконувати мінські домовленності.

"Росія має чітку відповідальність виконувати мінські домовленності і має вивести всіх своїх офіцерів з території країни і припинити дестабілізацію України", - заявив він.

Нагадаємо, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі оголошений режим "жовтий". У штабі роз'яснили обмеження.

Як повідомляв глава МЗС України Вадим Пристайко, 29 октбяря в Золотому почався процес розведення військ.

Додамо, що в той день в штабі ООС вранці повідомили, що біля Золотого бойовики здійснили обстріл, але пізніше в штабі заявили про початок розведення військ.

Відзначимо, що в домовленостях в Мінську йшлося про те, що розведення сил можливе тільки після дотримання 7 днів тиші на цих ділянках.