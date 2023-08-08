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Україна готується до викликів опалювального сезону. Шмигаль розказав про реальний стан справ

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Україна, Вівторок 08 серпня 2023 15:09
Україна готується до викликів опалювального сезону. Шмигаль розказав про реальний стан справ Фото: премьер-министр Денис Шмигаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олександр Білоус

В Україні продовжуються ремонти атомних електростанцій, теплової та гідро генерації, а також електромереж. Частина робіт вже виконана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

"Енергетики у розпал літа продовжують підготовку до зими. Ми не збираємось применшувати загрози, ризики та виклики опалювального сезону. Але громадяни мають знати про реальний стан справ", - сказав він.

Шмигаль назвав наступні результати. Зокрема:

  • За даними Міненерго, відремонтовано п'ять атомних блоків. У ремонті ще чотири блоки.
  • ТЕС. Відремонтовано та перебувають у ремонті 24 енергоблоки. Це 62% від загальної кількості.
  • ТЕЦ. Відремонтовано 70%, ще 30% зараз у ремонті.
  • Гідроелектростанції. Відремонтовано та в ремонті 32 гідроагрегати, або 68% від потужності.

Крім того, "Укренерго" майже на 80% виконало роботи з ремонту магістральних мереж. "Високовольтні підстанції вже відновлені до рівня довоєнного стану", - додав він.

Шмигаль також повідомив про формування багаторівневого захисту для енергетичних об’єктів. "Зима буде складною, але ми маємо вистояти. Готуємо для цього все необхідне", - сказав прем’єр-міністр.

Очікування українців від зими

За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи", а більшість українців (60%) очікують у найближчі місяці масового обстрілу міст з боку Росії. Крім того, 45% очікують відключення електро-, тепло- або водопостачання та зростання цін на необхідні товари (40%).

За даними Центру Разумкова, уряду України не довіряють 52% українців, довіряють лише 39%. Лідером довіри в Україні залишається президент, якому довіряють 80%.

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Опалювальный сезон
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