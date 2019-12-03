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Столтенберг подтверждает перспективу вступления Украины в НАТО

Новости » Политика     03.12.2019 - 14:45
Столтенберг подтверждает перспективу вступления Украины в НАТО
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Столтенберг также подтверждает перспективу вступления Грузии в альянс

НАТО подтверждает перспективу вступления Украины в альянс. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, выступая с речью на заседании стран НАТО.

Столтенберг отметил, что альянс пока не не устанавливает каких-либо определенных сроков.

"НАТО не устанавливает каких-либо определенных сроков для возможного вступления Украины и Грузии, но подтверждает эту перспективу", - заявил он.

Ранее Столтенберг заявил, что решение о вступлении Украины в Североатлантический альянс должны принять Киев и 29 действующих членов НАТО. По его словам, у России нет никаких законных оснований для влияния на возможное вступление Украины в организацию.

Кроме того, Столтенберг заявил, что Альянс осуждает агрессивное поведение России в Черном море и выражает поддержку территориальной целостности Украины.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что эффективные реформы являются залогом членства Украины в НАТО. По его словам, Украина стремится углубить сотрудничество с НАТО для укрепления обороноспособности.

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