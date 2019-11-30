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Пристайко представит Украину на саммите НАТО

Новости » Политика     30.11.2019 - 16:11
Пристайко представит Украину на саммите НАТО
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Пристайко заявлен в списке спикера панели "От Балтийского до Черного моря: Безопасность на передовой НАТО"

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко примет участие в конференции NATO Engages. Конференция состоится в рамках саммита стран-членов НАТО в Лондоне 3 декабря, сообщается на официальном сайте саммита.

Глава МИД Украины заявлен в списке спикера панели "От Балтийского до Черного моря: Безопасность на передовой НАТО" вместе с главой внешнеполитического ведомства Грузии Давидом Залкалиани, министром обороны Литвы Раймундасом Кароблисом и министром обороны Эстонии Юри Луиком.

Напомним, саммит НАТО пройдет 3-4 декабря в Лондоне. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по Альянсу видят стратегический вызов со стороны России. Он также отметил, что в НАТО согласились, что ответ на нарушение Россией Договора о РСМД будет оборонительным, взвешенным и скоординированным.

Ранее в НАТО заявляли, что появление новых угроз безопасности должно привести к изменению функций Североатлантического альянса. В мире такие угрозы, как Россия или ИГИЛ, показывают, насколько необходима возможность дать военный ответ или реакцию.

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Новости Украины НАТОВадим Пристайко
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