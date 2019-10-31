У России нет права голоса в вопросе вступления Украины в НАТО, - Столтенберг

Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)

У России нет законных оснований для влияния на вступление Украины в НАТО, заявил Столтенберг

Решение о вступлении Украины в Североатлантический альянс должны принять Киев и 29 действующих членов НАТО. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая перед курсантами Одесской военно-морской академии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАТО.

По его словам, у России нет никаких законных оснований для влияния на возможное вступление Украины в организацию.



"Это решение, которое должны принять Украина и 29 действующих членов альянса. Никто другой не имеет права вмешиваться в него. Иногда у нас складывается впечатление, что России решать, должна ли Украина быть членом НАТО или нет. Россия не имеет права голоса. У них нет юридических или реальных оснований, чтобы влиять на подобное решение - это закреплено в Хельсинских соглашениях, которые Россия подписала, и во многих других доументах", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что каждая нация "имеет право решать, в каких механизмах безопасности она хотела бы участвовать, а в каких нет".

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс осуждает агрессивное поведение России в Черном море и выражает поддержку территориальной целостности Украины.

Как известно, 30 октября Североатлантический совет НАТО начал визит в Украину. Киев и Одессу посетят представители 29 государств-членов НАТО с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом. Он также выступит в Верховной раде в рамках своего визита в Украину.