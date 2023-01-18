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Столтенберг підтвердив консультації в НАТО щодо відправки Україні танків

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Середа 18 січня 2023 17:22
Столтенберг підтвердив консультації в НАТО щодо відправки Україні танків Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Країни НАТО проводять консультації щодо можливості передачі Україні танків для боротьби проти російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Це ключовий момент у війні та необхідне значне збільшення підтримки України", - сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю Reuters на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

"Якщо ми хочемо мирного вирішення шляхом переговорів завтра, нам потрібно надати більше зброї сьогодні", - додав він.

Столтенберг заявив, що консультації щодо передачі танків тривають, при цьому він привітав рішення Великобританії передати Україні Challenger.

Окрім танків, генсек НАТО зазначив, що Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони, боєприпаси, запасні частини і можливості технічного обслуговування.

За його словами, ситуація на фронтах стабілізувалася за останні тижні, але тривалі запеклі бої у Бахмуті продемонстрували важливість надання більшої кількості зброї для підтримки України.

"Президент Путін не показав жодних ознак підготовки до миру, і тому він повинен усвідомити, що не може перемогти на полі бою", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, екс-командувач сил НАТО в Європі Веслі Кларк зазначив, що Україні потрібно більше танків та артилерії для боротьби з росіянами. Так, 10 танків з Британії недостатньо, ЗСУ потрібно 300, 500 танків.

Окрім того, Польща розраховує, що західні партнери нададуть Україні до 100 бойових танків.

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