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Столтенберг подтвердил консультации в НАТО по отправке Украине танков

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Среда 18 января 2023 17:22
Столтенберг подтвердил консультации в НАТО по отправке Украине танков Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Страны НАТО проводят консультации по поводу возможности передачи Украине танков для борьбы против российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Это ключевой момент в войне и необходимо значительное увеличение поддержки Украины", - сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Reuters на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"Если мы хотим мирного решения путем переговоров завтра, нам нужно предоставить больше оружия сегодня", - добавил он.

Столтенберг заявил, что консультации по передаче танков продолжаются, при этом он приветствовал решение Великобритании передать Украине Challenger.

Кроме танков генсек НАТО отметил, что Украине нужно больше систем противовоздушной обороны, боеприпасы, запасные части и возможности технического обслуживания.

По его словам, ситуация на фронтах стабилизировалась за последние недели, но длительные ожесточенные бои в Бахмуте продемонстрировали важность предоставления большего количества оружия для поддержки Украины.

"Президент Путин не показал никаких признаков подготовки к миру, и потому он должен понять, что не может победить на поле боя", - добавил Столтенберг.

Напомним, экс-командующий сил НАТО в Европе Уэсли Кларк отметил, что Украине нужно больше танков и артиллерии для борьбы с россиянами. Так, 10 танков из Британии недостаточно, ВСУ требуется 300, 500 танков.

Кроме того, Польша рассчитывает, что западные партнеры предоставят Украине до 100 боевых танков.

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