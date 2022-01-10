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Столтенберг о переговорах с Россией: могут предотвратить новый конфликт в Европе

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Брюссель, Понедельник 10 января 2022 13:45
Столтенберг о переговорах с Россией: могут предотвратить новый конфликт в Европе Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Переговоры России с США и НАТО могут предотвратить начало нового вооруженного конфликта в Европе. В частности, в альянсе рассчитывают, что они позволят согласовать дальнейший процесс деэскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг генсека НАТО Йенса Столтенберга перед заседанием комиссии Украина-НАТО.

"Я приветствую сегодняшнюю встречу в Женеве, которая проходит между США и Россией. Я не жду, что эти встречи решат все вопросы. Мы можем надеяться, что согласуем дальнейший путь и процесс… Мы считаем, что добрая воля со стороны России и со стороны НАТО позволит наладить взаимодействие, которое поможет предотвратить новый вооруженный конфликт в Европе", - отметил он.

Напомним, сегодня США и Россия начали официальные переговоры в Женеве по так называемым "гарантиям безопасности".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает требования российского президента Владимира Путина о "гарантиях безопасности" нелегитимными, поскольку затрагивают украинские интересы.

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НАТО Российская Федерация Йенс Столтенберг
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