Столтенберг про переговори з Росією: можуть запобігти новому конфлікту в Європі

Переговори Росії з США і НАТО можуть запобігти початку нового збройного конфлікту в Європі. Зокрема, в альянсі розраховують, що вони дозволять погодити подальший процес деескалації.

"Я вітаю сьогоднішню зустріч в Женеві, яка проходить між США і Росією. Я не чекаю, що ці зустрічі вирішать всі питання. Ми можемо сподіватися, що узгодимо подальший шлях і процес... Ми вважаємо, що добра воля з боку Росії і з боку НАТО дозволить налагодити взаємодію, яка допоможе запобігти новому збройному конфлікту в Європі", - зазначив він.