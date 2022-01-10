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США и Россия начали официальные переговоры в Женеве по "гарантиям безопасности"

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Женева, Понедельник 10 января 2022 11:57
США и Россия начали официальные переговоры в Женеве по "гарантиям безопасности" Фото: переговорщики от США и России - Венди Шерман и Сергей Рябков (twitter.com/DeputySecState)
Автор: Юлия Бойко

Высокопоставленные представители США и России сегодня, 10 января 2022 года, начали официальные переговоры о стратегической стабильности, которые проходят в швейцарской Женеве. На них стороны обсудят так называемые "гарантии безопасности" для России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Сообщается, что замминистра иностранных дел России Сергей Рябков с российской делегацией прибыл в дипломатическую миссию США в сопровождении швейцарской полиции для переговоров с глазу на глаз с заместителем госсекретаря США Венди Шерман и ее командой.

Эта встреча является частью переговоров "Стратегический диалог по безопасности", начатых президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным во время июньского саммита в Женеве.

Напомним, накануне Рябков и Шерман провели неформальный рабочий ужин, по его завершению российский дипломат назвал встречу сложной, но деловой.

А представитель Госдепа Нед Прайс добавил, что стороны обсудили темы, которые будут подробнее подниматься на встрече 10 января.

Отметим, одним из главных требований России от Запада является отказ от расширения НАТО, в том числе путем вступления Украины в альянс.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Женева
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