США и Россия начали официальные переговоры в Женеве по "гарантиям безопасности"

Высокопоставленные представители США и России сегодня, 10 января 2022 года, начали официальные переговоры о стратегической стабильности, которые проходят в швейцарской Женеве. На них стороны обсудят так называемые "гарантии безопасности" для России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Сообщается, что замминистра иностранных дел России Сергей Рябков с российской делегацией прибыл в дипломатическую миссию США в сопровождении швейцарской полиции для переговоров с глазу на глаз с заместителем госсекретаря США Венди Шерман и ее командой.

Эта встреча является частью переговоров "Стратегический диалог по безопасности", начатых президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным во время июньского саммита в Женеве.