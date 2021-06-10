Столтенберг обсудил с Зеленским предстоящий саммит НАТО

Предстоящий саммит НАТО обсудили президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг. Во время беседы затрагивалась тема безопасности в регионе и агрессивные действия России.

Об этом генсек НАТО сообщил в своем Twitter .

"Разговаривал с президентом Зеленским - нашего партнера в Украине. Мы обсудили предстоящий саммит НАТО, ситуацию с безопасностью в регионе и недопустимое наращивание военной мощи России", - написал Столтенберг.

По его словам, в ходе беседы он подчеркнул неизменную политическую и практическую поддержку Украины, в том числе проводимым в стране реформам.