ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Столтенберг обговорив із Зеленським майбутній саміт НАТО

Новость на русском →
Брюссель, Четвер 10 червня 2021 18:21
Столтенберг обговорив із Зеленським майбутній саміт НАТО Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (twitter.com/jensstoltenberg)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Майбутній саміт НАТО обговорили президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг. Під час бесіди порушувалася тема безпеки в регіоні і агресивні дії Росії.

Про це генсек НАТО повідомив у своєму Twitter.

"Розмовляв з президентом Зеленським - нашого партнера в Україні. Ми обговорили майбутній саміт НАТО, ситуацію з безпекою в регіоні і неприпустиме нарощування військової потужності Росії", - написав Столтенберг.

За його словами, в ході бесіди він підкреслив незмінну політичну і практичну підтримку України, в тому числі реформ, які йдуть в країні.

Нагадаємо, раніше верховний головнокомандувач Об'єднаними збройними силами (ОЗС) альянсу в Європі Тод Уолтерс заявив про плани НАТО наростити комерційну і військову активність в Арктиці.

Відзначимо, 9 червня кабінет міністрів затвердив Стратегію зовнішньої політики України. Документ містить основні принципи української політики щодо Європейського союзу, НАТО і Російської Федерації.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна вже має всі інструменти для потенційного приєднання до НАТО.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський НАТО Єнс Столтенберг Саміт
NEWS
"Підемо в арбітраж": Шмигаль пригрозив "Газпрому" за відмову від транзиту через Україну
"Підемо в арбітраж": Шмигаль пригрозив "Газпрому" за відмову від транзиту через Україну
DAILY
Тиснуть на газ. Як Росія добудовує "Північний потік-2" і на що сподівається Україна
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Тиснуть на газ. Як Росія добудовує "Північний потік-2" і на що сподівається Україна