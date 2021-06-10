Столтенберг обговорив із Зеленським майбутній саміт НАТО

Майбутній саміт НАТО обговорили президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг. Під час бесіди порушувалася тема безпеки в регіоні і агресивні дії Росії.

Про це генсек НАТО повідомив у своєму Twitter .

"Розмовляв з президентом Зеленським - нашого партнера в Україні. Ми обговорили майбутній саміт НАТО, ситуацію з безпекою в регіоні і неприпустиме нарощування військової потужності Росії", - написав Столтенберг.

За його словами, в ході бесіди він підкреслив незмінну політичну і практичну підтримку України, в тому числі реформ, які йдуть в країні.