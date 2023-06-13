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Столтенберг про наступ ЗСУ: бачу перші ознаки успіху

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Вівторок 13 червня 2023 19:41
Столтенберг про наступ ЗСУ: бачу перші ознаки успіху Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Український наступ зі звільнення окупованих територій на півдні та сході країни вже показав перші ознаки успіху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга, яку приводить USA Today.

Зазначається, що його коментарі є одними з перших серед західних лідерів про початковий успіх українських сил.

"Ми повинні бути готові до того, що цей наступ буде кривавим і важким. У росіян був час побудувати - це досить потужні оборонні рубежі", - наголосив генсек НАТО.

За його словами, прорвати ці рубежі буде непросто, це досить складно. Хоча він додав, що російськими військами погано керували, вони мають погане оснащення.

"Але ми бачили, що в українців є мужність, рішучість звільнити землю і дати відсіч росіянам", - сказав Столтенберг.

Видання пише, що для союзників по НАТО український успіх на полі бою матиме вирішальне значення для забезпечення стабільних поставок військової допомоги. Столтенберг зазначив, що це має життєво важливе значення.

Наступ ЗСУ

Нагадаємо, 11 червня стало відомо про звільнення Благодатного, Нескучного та Макарівки Донецької області, а 12 червня - Сторожевого. Також українські морпіхи показали кадри звільнення Макарівки.

Вчора президент Франції Еммануель Макрон сказав, що наступ Збройних сил України вже розпочався і триватиме кілька тижнів або місяців. Ця наступальна операція була ретельно спланована.

Сьогодні речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов заявив, що українські військові успішно просуваються одразу на трьох напрямках - на Бахмутському, Торецькому та Бердянському. Звільнено 7 населених пунктів.

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