Столтенберг о наступлении ВСУ: вижу первые признаки успеха

Украинское наступление по освобождению оккупированных территорий на юге и востоке страны уже показало первые признаки успеха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, которое приводит USA Today .

Отмечается, что его комментарии являются одними из первых среди западных лидеров о начальном успехе украинских сил.



"Мы должны быть готовы к тому, что это наступление будет кровавым и тяжелым. У россиян было время построить эти достаточно мощные оборонительные рубежи", - подчеркнул генсек НАТО.



По его словам, прорвать эти рубежи будет непросто, это достаточно сложно. Хотя он добавил, что российскими войсками плохо руководили, они имеют плохое оснащение.



"Но мы видели, что у украинцев есть мужество, решимость освободить землю и дать отпор россиянам", - сказал Столтенберг.

Издание пишет, что для союзников по НАТО украинский успех на поле боя будет иметь решающее значение для обеспечения стабильных поставок военной помощи. Столтенберг отметил, что это имеет жизненно важное значение.

Наступление ВСУ

Напомним, 11 июня стало известно об освобождении Благодатного, Нескучного и Макаровки Донецкой области, а 12 июня - Сторожевого. Также украинские морпехи показали кадры освобождения Макаровки.

Вчера президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что наступление Вооруженных сил Украины уже началось и продлится несколько недель или месяцев. Эта наступательная операция была тщательно спланирована.

Сегодня представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев заявил, что украинские военные успешно продвигаются сразу на трех направлениях - на Бахмутском, Торецком и Бердянском. Освобождены 7 населенных пунктов.