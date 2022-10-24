Столтенберг: Якщо припинить воювати Путін - настане мир, якщо Зеленський - України не стане

Він наголосив, що головним пріоритетом НАТО є надання військової підтримки Україні. Столтенберг сказав, що перемоги на полі бою - це заслуга ЗСУ, але без підтримки НАТО вони не змогли б досягти цих успіхів і відкинути росіян так, як це було протягом останніх тижнів.

"Ми маємо пам'ятати, що якщо Путін і Росія припинять воювати, настане мир. Якщо президент Зеленський і Україна припинять воювати, Україна перестане існувати як незалежна держава. І ми не хочемо, щоб це сталося. Саме тому ми підтримуємо Україну", - сказав генсек НАТО.

Крім того, Столтенберг заявив, що НАТО не можливо залякати або змусити миритися з ядерним шантажем з боку Росії. Він зазначив, що погрози РФ мають на меті шантажувати партнерів і змусити припинити надавати підтримку Україні. За його словами, якщо так зробити, в Україні переможе президент Путін.

"Це надішле дуже небезпечний сигнал усім авторитарним лідерам про те, що, застосовуючи військову силу з усією жорстокістю і порушуючи міжнародне право, вони досягнуть своїх цілей. Це зробить нас більш уразливими. Це зробить світ більш небезпечним. А тому, так, ризики є при всіх варіантах у цьому конфлікті. Але я думаю, що ризик дозволити президенту Путіну перемогти набагато вище, ніж продовжувати підтримувати Україну", - сказав він.

Столненберг зазначив, що Альянс у разі ядерного уряду реагуватиме залежно від виду атаки, обставин, контексту. За його словами, Росія знає, що це матиме серйозні наслідки для неї.