Столтенберг: Если прекратит воевать Путин - наступит мир, если Зеленский - Украины не станет

Он отметил, что главным приоритетом НАТО является оказание военной поддержки Украине. Столтенберг сказал, что победы на поле боя - это заслуга ВСУ, но без поддержки НАТО они не смогли бы добиться этих успехов и отбросить россиян так, как это было в течение последних недель.

"Мы должны помнить, что если Путин и Россия прекратят воевать, наступит мир. Если президент Зеленский и Украина прекратят воевать, Украина перестанет существовать как независимое государство. И мы не хотим, чтобы это произошло. Именно поэтому мы поддерживаем Украину", - сказал генсек НАТО.

Кроме того, Столтенберг заявил, что НАТО не возможно запугать или заставить мириться с ядерным шантажом со стороны России. Он отметил, что угрозы РФ преследуют цель шантажировать партнеров и принудить прекратить оказывать поддержку Украине. По его словам, если так сделать, в Украине победит президент Путин.

"Это пошлет очень опасный сигнал всем авторитарным лидерам о том, что, применяя военную силу со всей жестокостью и нарушая международное право, они добьются своих целей. Это сделает нас более уязвимыми. Это сделает мир более опасным. А посему, да, риски есть при всех вариантах в этом конфликте. Но я думаю, что риск позволить президенту Путину победить намного выше, чем продолжать поддерживать Украину", - сказал он.

Столненберг отметил, что Альянс в случае ядерного урада будет реагировать в зависимости от вида атаки, обстоятельств, контекста. По его словам, Россия знает, что это будет иметь серьезные последствия для нее.