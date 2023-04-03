Столтенберг про контрнаступ України: рішення мають приймати військові на місцях

Він підкреслив, що в районі відповідальності країн-членів НАТО - забезпечення України обладнанням, боєприпасами та підтримкою, необхідною для початку нових наступальних дій.

"І це саме те, що союзники роблять, надаючи військову підтримку, а також - забезпечуючи навчання на високому рівні, щоб українці мали змогу використовувати всю нову, більш сучасну зброю, якою зараз їх забезпечують союзники. Зокрема - бойовими танками", - заявив Столтенберг.

Генсек НАТО відмовився прогнозувати результат контрнаступу України, анонсованого українським військовим керівництвом на квітень-травень.

"Війни за своєю природою непередбачувані. Думаю, зараз ніхто точно не може сказати, як і коли закінчиться ця війна і як вона розвиватиметься протягом цього року", - підкреслив він.

Нагадаємо, постійний представник США при НАТО Джуліан Сміт заявила, що Вашингтон очікує нового контрнаступу України в найближчі тижні.

При цьому 25 березня президент України Володимир Зеленський заявляв, що контрнаступ ЗСУ ще не розпочався, оскільки ще очікується техніка від партнерів.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що контрнаступ ВСУ має розпочатися протягом квітня-травня.

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