Столтенберг о контрнаступлении Украины: решение должны принимать военные на местах

Он подчеркнул, что в районе ответственности стран-членов НАТО - обеспечение Украины оборудованием, боеприпасами и поддержкой, необходимой для начала новых наступательных действий.

"И это именно то, что союзники делают, предоставляя военную поддержку, а также - обеспечивая обучение на высоком уровне, чтобы у украинцев была возможность использовать все новое, более современное оружие, которым сейчас их обеспечивают союзники. В частности - боевыми танками", - заявил Столтенберг.

Генсек НАТО отказался прогнозировать исход контрнаступления Украины, анонсированного украинским военным руководством на апрель-май.

"Войны по своей природе непредсказуемы. Думаю, сейчас никто точно не может сказать, как и когда закончится эта война и как она будет развиваться в течение этого года", - подчеркнул он.

Напомним, постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Вашингтон ожидает нового контрнаступления Украины в ближайшие недели.

При этом 25 марта президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что контрнаступление ВСУ еще не началось, поскольку еще ожидается техника от партнеров.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что контрнаступление ВСУ должно начаться в течение апреля-мая.

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