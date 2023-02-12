UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Столтенберг хоче залишити пост генсека НАТО вчасно

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг має намір залишити свою посаду восени цього року, як і планувалося раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

"Він не має наміру добиватися продовження мандату", - заявила його прессекретар Оана Лунгеску.

Мандат Столтенберга вже тривав тричі, і він перебуває на своїй посаді майже дев'ять років.

Останнім часом неодноразово висловлювалися припущення, що термін повноважень 63-річного президента може бути продовжений ще одного разу на тлі війни Росії проти України.

Зокрема Reuters з посиланням на джерела повідомляло, що НАТО планує продовжити повноваження Столтенберга до квітня 2024 року.

Останній раз термін повноважень Столтенберга було продовжено у березні 2022 року, невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії до України, до 30 вересня 2023 року.

Насправді колишній глава уряду Норвегії вже хотів піти минулого року і повернутися на батьківщину. Там він планував стати головою центрального банку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОЄнс Столтенберг