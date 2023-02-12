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НАТО планує продовжити повноваження Столтенберга до квітня 2024 року

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Бельгія, Неділя 12 лютого 2023 07:10
НАТО планує продовжити повноваження Столтенберга до квітня 2024 року Фото: генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

НАТО має намір продовжити термін повноважень генерального секретаря Йенса Столтенберга до квітня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Неназвані дипломатичні джерела повідомили, що цей крок спрямований на забезпечення стабільності військового альянсу під час війни, що триває в Україні.

Очікується, що офіційне рішення буде прийнято найближчими тижнями, оскільки існує неофіційна домовленість між 30 державами-членами щодо того, що Столтенберг має залишатися на своїй посаді після закінчення терміну повноважень 30 вересня 2023 року.

Зазначається, що продовження терміну його повноважень також дасть йому можливість головувати на 75-му ювілейному саміті організації у Вашингтоні в квітні 2024 року, а також потенційно стати президентом Світового банку, коли Девід Малпасс піде у відставку приблизно в той же час.

Рішення про те, хто займе посаду Столтенберга після закінчення терміну повноважень, ще не прийнято, але серед провідних кандидатів на цю посаду є прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес і міністр оборони Великобританії Бен Уоллес.

Нагадаємо, у березні 2022 року лідери країн НАТО домовилися продовжити мандат генерального секретаря Альянсу Йенса Столтенберга. Він перебуватиме на своїй посаді до 30 Вересня 2023 року.

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