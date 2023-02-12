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Столтенберг хочет покинуть пост генсека НАТО в срок

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен покинуть свой пост осенью этого года, как и планировалось ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

"Он не намерен добиваться продления мандата", - заявила его пресс-секретарь Оана Лунгеску.

Мандат Столтенберга уже продлевался трижды, и он находится на своем посту почти девять лет.

В последнее время неоднократно высказывались предположения, что срок полномочий 63-летнего президента может быть продлен еще на один раз на фоне продолжающейся войны России против Украины.

В частности, Reuters со ссылкой на источники сообщало, что НАТО планирует продлить полномочия Столтенберга до апреля 2024 года.

Последний раз срок полномочий Столтенберга был продлен в марте 2022 года, вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину, до 30 сентября 2023 года.

На самом деле, бывший глава правительства Норвегии уже хотел уйти в прошлом году и вернуться на родину. Там он планировал стать главой центрального банка.

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НАТОЙенс Столтенберг