НАТО продлило мандат Столтенберга еще на год
В четверг, 24 марта, лидеры стран НАТО договорились продлить мандат генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга. Он будет находиться на своем посту до 30 сентября 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.
"Сегодня союзники по НАТО договорились продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на один год, до 30 сентября 2023 года", - говорится в сообщении.
В свою очередь Столтенберг поблагодарил глав стран Североатлантического Альянса.
"Для меня большая честь решение глав государств и правительств стран НАТО продлить срок моих полномочий в качестве Генерального секретаря до 30 сентября 2023 года. Поскольку мы сталкиваемся с крупнейшим за последнее поколение кризисом безопасности, мы едины, чтобы сохранить наш Союз сильным, а наших людей - в безопасности", - написал он в Twitter.
Напомним, в феврале Столтенберг был назначен новым главой Центрального банка Норвегии. СМИ называли вероятных кандидатов на пост генсека НАТО.
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