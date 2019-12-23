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Столтенберг готов втретиться с Путиным

Новости » Политика     23.12.2019 - 09:10
Столтенберг готов втретиться с Путиным
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Столтенберг не уточнил, как именно должны выглядеть рамочные условия для его встречи с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил готовность к личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает DW.

Столтенберг не уточнил, как именно должны выглядеть рамочные условия для его встречи с Путиным.

"При наличии подходящих рамочных условий я бы встретился с президентом Путиным. Особенно в трудные времена важно вместе усаживаться за стол переговоров", - сказал он в интервью агентству DPA в Брюсселе.

Издание пишет, что эксперты расценивают слова генсека НАТО как важный сигнал на фоне непримиримых отношений, установившихся между Североатлантическим альянсом и Москвой после того, как в 2014 году Россия незаконно аннексировала украинский полуостров Крым и стала оказывать поддержку пророссийским сепаратистам на Донбассе.

Как писало РБК-Украина ранее, Столтенберг заявил об отсутствии угрозы из России для стран НАТО.

Кроме того, генсек альянса заявил, что Европейский союз не сможет обеспечить защиту стран Европы без помощи НАТО. По его словам, НАТО остается единственной платформой, в рамках которой Северная Америка и Европа решают общие стратегические вопросы

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Новости Украины Владимир ПутинЙенс Столтенберг
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