Евросоюз не может защитить Европу без НАТО, - Столтенберг

Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Столтенберг считает, что НАТО нужно для процветания Европы

Европейский союз не сможет защитить страны Европы без помощи НАТО. Об этом на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, НАТО остается единственной платформой, в рамках которой Северная Америка и Европа решают общие стратегические вопросы

"Мы делаем это ежедневно, и это такие вопросы, как борьба с терроризмом, как поступать в отношении более напористой России, в связи с подъемом Китая", - заявил Столтенберг.

По его мнению, Евросоюз не может защитить Европу самостоятельно, так как единство в ЕС не сможет заменить единство в НАТО.

"Сильное НАТО и сильный Европейский союз - это две стороны одной медали. И то, и другое необходимо для сохранения свободы и процветания Европы", - добавил Столтенберг.

Напомним, ранее сообщалось, что Макрон инициирует изменения в Договор о Европейском союзе для того, чтобы сделать Евросоюз более независимым от НАТО в вопросах обороны.

Ранее также стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа переходит к существенному сокращению своих взносов в коллективный бюджет НАТО.