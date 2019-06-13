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Путин уверен, что РФ и Украина восстановят отношения

Новости » Политика    13.06.2019 - 10:36
Путин уверен, что РФ и Украина восстановят отношения
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Президент РФ назвал украинцев и россиян "братскими народами"

Президент Российской Федерации Владимир Путин уверен, что Россия и Украина неизбежно восстановят отношения. Об этом он заявил в четверг в интервью телекомпании "Мир".

Глава России заявил, что между "двумя братскими народами" не могут отсутствовать нормальные связи.

"Не может так быть (отсутствие нормальных связей, - ред.) между частями одного и того же народа или, по-другому, между двумя братскими народами. Как бы ни складывались наши отношения с политическими элитами прошлого, допустим, с теми людьми, которые во главу угла всей своей деятельности, всей своей жизни ставят… личный успех, и личную выгоду, и сохранение своих капиталов, нажитых за счет украинского народа, а хранящихся где-то за рубежом, от этого и такая любовь к Западу, думаю", - заявил Путин.

Он надеется, что новое руководство Украины "лишено таких ограничений, чувствует себя свободно, полагаясь на доверие, которое было оказано народом Украины вновь избранному президенту, и сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений между Украиной и Россией".

Напомним, Путин рассчитывает, что Владимир Зеленский быстро сможет войти в роль президента Украины и начать показывать результаты.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что готов к переговорам с Россией.

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