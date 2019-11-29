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Столтенберг заявил об отсутствии угрозы из России для стран НАТО

Новости » Политика     29.11.2019 - 14:50
Столтенберг заявил об отсутствии угрозы из России для стран НАТО
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

В НАТО не видят непосредственной угрозы для членов альянса

На сегодняшний день в НАТО не видят непосредственной угрозы из Российской Федерации для стран альянса. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, нет непосредственной угрозы России по отношению к какой-либо стране НАТО.

"Но мы видим общий тренд - Россия вкладывает новые инвестиции в силы и средства, нарушает краеугольный камень соглашения по контролю над вооружениями… снижает порог применения ядерного оружия. Агрессивные действия России по отношению к Грузии и Украине - мы не видим агрессивных действий по отношению к странам НАТО, но реалии показывают, что НАТО должно обеспечивать объективное сдерживание и оборону", - заявил Столтенберг.

Напомним, накануне Столтенберг подтвердил информацию о сокращении расходов США на НАТО. Позже стало известно, что Пентагон увеличит финансирование программ в Украине и Грузии.

Кроме того, генсек альянса заявил, что Европейский союз не сможет обеспечить защиту стран Европы без помощи НАТО. По его словам, НАТО остается единственной платформой, в рамках которой Северная Америка и Европа решают общие стратегические вопросы

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