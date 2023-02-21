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В НАТО виступили за втілення довгострокових "гарантій" для України, але після війни

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Брюссель, Вівторок 21 лютого 2023 14:28
В НАТО виступили за втілення довгострокових "гарантій" для України, але після війни Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В НАТО мають втілити довгострокові гарантії безпеки для України. Але вже після закінчення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга під час прес-конференції в Брюсселі.

"Ми бачили протягом багатьох років схему російської агресії: Грузія у 2008 році, Крим і Донбас - 2014 рік і повномасштабне вторгнення торік. Ми повинні чітко зрозуміти, що майбутнє України в євроатлантичній родині. Після закінчення війни ми повинні втілити довгострокові заходи щодо безпеки України", - заявив Столтенберг.

Він наголосив, необхідно забезпечити, щоб Росія не продовжила руйнувати європейську безпеку і "розірвати коло російської агресії".

"Тому НАТО буде підтримувати Україну скільки це буде потрібно і ми продовжимо тісну співпрацю з ЄС для цього", - підсумував Столтенберг.

Нагадаємо, раніше прем'єр Британії Ріші Сунак виступив за те, щоб в НАТО до липня закінчили розробку проєкту гарантій безпеки для України, щоб на саміті у Вільнюсі союзники могли обговорити їх.

Водночас в уряді Німеччини вважають, що ще зарано говорити про те, якими можуть бути гарантії безпеки для України.

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НАТО Єнс Столтенберг Гарантії безпеки
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