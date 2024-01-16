Столтенберг про допомогу Україні: це не благодійність, це інвестиція у нашу власну безпеку

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що підтримка України є інвестицією у безпеку Альянсу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі

За його словами, попри спроби Росії атакувати на фронті Україна все ж має певні успіхи як на полі бою, так і в економічному плані. Він вказав на значні досягнення України у звільненні територій, відкритті коридору для експорту зерна в Чорне море та виживання як суверенної, незалежної нації. І

"Росія втратила те, чого хотіла досягти війною, а це контроль над Україною. П ідтримка України - це не благодійність, це інвестиція в нашу власну безпеку", - заявив Столтенберг.

Він зазначив, що близькі партнери по НАТО Японія та Південна Корея також стурбовані війною Росії проти України, оскільки перемога Путіна підвищить ймовірність застосування Пекіном сили деінде.

Прогнози щодо війни РФ в Україні

Як розповідав керівник Офісу президента Андрій Єрмак, наразі невідомо, коли закінчиться війна в Україні з російськими загарбниками. Водночас якщо порівнювати із забігом на 100 метрів, то Збройні сили подолали вже 70 метрів.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна наразі перебуває на останньому етапі війни, але він може бути найважчим.

Однак військові експерти розходяться у думці, на якому етапі війна насправді.

Нагадаємо, раніше керівник Головного управління Розвідки заявив, що у Росії наразі немає планів воювати у 2025 році.

Хоча до цього Буданов говорив, що війна зможе проходити ще довго, оскільки ворог може відмовитись підписувати будь-які договори з Україною чи її союзниками.

Після цього терористи вдаватимуться до хаотичних обстрілів країни, але без ведення потужних бойових дій.

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