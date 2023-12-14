У Росії наразі немає планів воювати у 2025 році, - Буданов

Російська Федерація станом на зараз не має планів щодо ведення війни у 2025 році.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LB.ua .

Буданов заявив, що зараз країна-агресор Росія не планує вести війну у 2025 році.

"Можу вам єдине сказати: планів вести війну в 2025 році в Російської Федерації станом на зараз немає. Можливо, до кінця 2024 року, якщо нічого не зміниться, вони будуть це коригувати. Але поки що таких планів у них немає", - сказав глава ГУР.

Він також зазначив, що країна-агресор має деякі проблеми, зокрема з ресурсами, тому що війна "дуже дорога".

"Можливо, трохи грубо прозвучить, але ми воюємо за чужий рахунок, а вони - за свій. І свої кошти вони рахують, хоча здається, що ні. І дуже прискіпливо", - додав Буданов.

Прогнози щодо війни РФ в Україні

Як розповідав керівник Офісу президента Андрій Єрмак, наразі невідомо, коли закінчиться війна в Україні з російськими загарбниками. Водночас якщо порівнювати із забігом на 100 метрів, то Збройні сили подолали вже 70 метрів.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна наразі перебуває на останньому етапі війни, але він може бути найважчим.

Однак військові експерти розходяться у думці, на якому етапі війна насправді.

Сам Буданов раніше заявляв, що війна зможе проходити ще довго, оскільки ворог може відмовитись підписувати будь-які договори з Україною чи її союзниками.

Після цього терористи вдаватимуться до хаотичних обстрілів країни, але без ведення потужних бойових дій.

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