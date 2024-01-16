Столтенберг о помощи Украине: это не благотворительность, это инвестиция в собственную безопасность

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе

По его словам, несмотря на попытки России атаковать на фронте, Украина все же имеет определенные успехи как на поле боя, так и в экономическом плане. Он отметил значительные достижения Украины в освобождении территорий, открытии коридора для экспорта зерна в Черное море и выживания как суверенной, независимой нации. И

"Россия потеряла то, чего хотела достичь войной, а это контроль над Украиной. Поддержка Украины - это не благотворительность, это инвестиция в нашу собственную безопасность", - заявил Столтенберг.

Он отметил, что близкие партнеры по НАТО Япония и Южная Корея также озабочены войной России против Украины, поскольку победа Путина повысит вероятность применения Пекином силы в другом месте.

Прогнозы по войне РФ в Украине

Как рассказывал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, неизвестно, когда закончится война в Украине с российскими захватчиками. В то же время, если сравнивать с забегом на 100 метров, то Вооруженные силы преодолели уже 70 метров.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина находится на последнем этапе войны, но он может быть самым тяжелым.

Однако военные эксперты расходятся во мнении, на каком этапе война на самом деле.

Напомним, ранее руководитель Главного управления Разведки заявил, что у России пока нет планов воевать в 2025 году.

Хотя до этого Буданов говорил, что война сможет проходить еще долго, поскольку враг может отказаться подписывать какие-либо договоры с Украиной или ее союзниками.

После этого террористы будут предпринимать хаотические обстрелы страны, но без ведения мощных боевых действий.

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